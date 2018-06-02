Akşener’in yolunu çöp kamyonu kesti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziantep’te seçim mitinginden ayrıldıktan sonra, aracının gideceği güzergahta yolun tam ortasına konulan kamyon yüzünden ilerleyemedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in konvoyu Gaziantep Belediyesi’ne ait bir çöp kamyonu tarafından kesildi.

Gaziantep27.net haber sitesinin aktardığına göre, seçim mitinginin ardından Akşener’in aracının bulunduğu konvoyun önü bir çöp kamyonu tarafından kesildi.

İyi Partililer araçlardan inerek kamyonun kaldırılmasını istedi ancak şoför talimatlı olduğunu söyleyerek aracını çekmedi. Bunun üzerine Meral Akşener, makam arabasından aşağıya inerek, kamyona doğru yürüdü. Partililer de eşlik edince kamyon şoförü 10 dakikalık beklemeden sonra aracını çekmek zorunda kaldı.

Bunun üzerine Meral Akşener "buna teşebbüs etmeleri çok ayıp, bu bir çöp kamyonu, yazıklar olsun" diyerek yoluna devam etti.