Akşener'in yeni planı: İyi Parti'de neler oluyor?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü 'sürpriz' istifa çıkışı, partiyi tam olarak istediği 'merkez' konuma oturtmak adına önemli bir manevra izlenimi uyandırıyor. Afyon'daki kamp öncesi 'partinin çizgisini netleştireceğiz' açıklamaları ve istifa kararı sonrası oluşan atmosfer birlikte düşünülünce, Akşener'in elini güçlendiren bir çıkış yaptığı anlaşılıyor.

İyi Parti'yi MHP kopuşunun ardından kuran ve partinin kuruluşunun ardından girdiği ilk seçimde yüzde 10 oya ulaşan Meral Akşener, ittifak basıncı sonrası beklentilerin altında kalsa da, yeni bir "proje" olarak kendileri açısından önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Ancak bu başarı Akşener'i geçmiş bağlarla hedef alan isimleri susturmaya yetecek boyutta değildi.

42 vekille Meclis'te yerini alan partisinden seçim sonrası gelen eleştirilere kulak asmayan Akşener'e tepkiler Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları, CHP ile kurduğu ittifak ve Muharrem İnce'ye karşı söylem geliştirmemesi olarak sıralandı.

Bu tartışmalara bir de MHP kökenli bazı isimleri vekil listelerinde dışarıda bıraktığı iddiaları eklenince, Akşener, Afyon'da bir parti kampı düzenleme kararı aldı.

MHP kopuşunun ardından "daha fazlasının mümkün olduğunu gösteren" bir hava yakalayan ve "küçük" MHP değil "büyük" AKP'yi hedef alan daha geniş bir "merkez" hamle yapmaya çalışan Akşener, parti içinden MHP kodlu eleştirileri tasfiye etmek için düzenlediği kampta istifa kararı alarak şaşırttı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

İlk bakışta şaşkınlığa neden olan bu hamlenin aslında partiyi eski yüklerinden arındırma anlamına gelen bir hamle olduğu ise kararın alındığı akşam büyük oranda ortaya çıkmış oldu.

Seçimden hemen sonra partisinin Başkanlık Divanı toplantısında konuşan Akşener, “Biz MHP’nin yerine değil, AK Parti’nin yerine gelmeyi hedefliyoruz. Yedek olmayı kim ister” sözleriyle hedefini açıklıkla ortaya koymuştu.

Bu iddiasını yerine getirmek için MHP döneminin "ayak bağlarından" kurtulması gereken Akşener, Afyon kampından önce aldığı ileri sürülen kararını açıklayarak istifa ettiğini duyurdu.

Daha kuruluş aşamasında tek başına Akşener damgası taşıyan ve bir "lider" partisi olarak ortaya çıkan İyi Parti'nin silinmesi anlamına gelen bu karar "sürpriz" olarak değerlendirilse de aslında ortada olan şey, İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın Afyon'daki kamptan önce verdiği mesajların hayata geçirilmesinden ibaret.

Kamptan önce "İyi Parti kendi içinde tartışma ortamı yaratmamasına rağmen, kamuoyunda partinin çizgisine ilişkin olarak bir takım tartışmalar yapılıyor. Partinin merkez sağ da mı, yoksa daha sağda bir parti olup olmadığı tartışmaları yapılıyor. Bu tartışmaya son verilecek. Partinin çizgisini kendi aramızda gerçekleştireceğimiz fikir alış verişleriyle netleştireceğiz. Böylelikle tartışmalara son vereceğiz" diyen Çıray, İyi Parti'nin ayak bağlarından kurtulacağını üstü kapalı olarak ilan ediyordu.

Akşener'in istifa kararının hemen ardından Akşener'in evinin önünde toplanılması, Afyon'daki salonda "hayır, kabul etmiyoruz" sloganları atılması ve dökülen gözyaşları partinin Akşener yörüngesinde olduğunun net bir ifadesi olmuş oldu.

Yine partinin önemli isimlerinden Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi isimlerin açık desteği ve liderimiz Akşener çıkışları, Akşener'in önümüzdeki dönemde daha rahat bir yol haritası çıkarmasına ve partiyi "sağlam" bir şekilde "merkez" yörüngesine sokmasına da olanak sağlayacak.

Artık Akşener, parti içinde attığı adımlara eskinin bağlarıyla ayak direyecek isimlerden kolaylıkla kurtulma olanağını elde etmişe benziyor.

Kurultaya tek aday olarak "kendi isteği" dışında girecek olan Akşener, yeni parti yönetimini de istediği gibi belirleyebilecek.

MHP HABERDARDI AMA...

MHP'nin İyi Parti içindeki bu çekişmelerden haberdar olduğu dün Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarıyla ortaya çıkmış, Yalçın, İyi Parti'den dönüşlere hazır olduklarını söylemişti.

Akşener'in yaptığı bu hamle ve sonrasında parti içinde izleyeceği olası tasfiye adımlarıyla MHP'ye kimi dönüşlerin olması sürpriz olmayacakken, bunların İyi Parti'ye güç kaybettirmeyeceği de şimdiden görülüyor.

Akşener, artık geçmiş yüklerinden kurtulmuş bir partiye liderlik edecek.

Bu hamlenin 24 Haziran seçimlerinde kısmi olarak çekilen desteğin yeniden Akşener'e akmasına olanak sağlayıp sağlamayacağı ayr bir merak konusu.