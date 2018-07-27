Akşener'in ne yapacağı belli oldu

Meral Akşener'in İyi Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmama kararına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, Akşener'in geri döneceğinin sinyalini verdi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Akşener bütün bunlara karşın geri döner mi, yarın yapılacak “geri dön” yürüyüşünün karşılığı gelir mi?

Soruya, soruyla karşılık verdi:

“Siz Meral Hanımdan ‘bundan sonra ben yokum, ne haliniz varsa görün, haydi bana eyvallah’ cümlesini duydunuz mu?”

Yanıtını da kendisi verdi:

“Böyle bir cümlesi yok, ama kendisinin aday olmama kararlılığı var, bundan da vazgeçmiş değil…”

Akşener’in aday olmayıp delegenin göstereceğini bildirdi.

12 Ağustos’ta yapılması kararlaştırılan olağanüstü seçimli kongre ile ilgili gündem sıralaması dahil tüm süreci Akşener’in bizzat yönettiğini, konuşma sırasını dahi belirleyip gündeme yerleştirdiğini anımsattı.

Bütün bunların Akşener’in her şeye karşın delegeye bir açık kapı bırakma düşüncesinden kaynaklı olduğunun altını çizdi.