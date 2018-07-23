Akşener'in istifası sonrası İyi Parti'nin atacağı adım belli oldu

Meral Akşener'in partisinin olağanüstü kurultaya götürme ve aday olmama kararı sonrası İyi Parti'nin nasıl bir adım atacağı belli oldu.

İyi Parti'de kurultay kararı alan ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in, delegeler tarafından tek aday gösterileceği öğrenildi.

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesinin haberine göre, kongre delegeleri Meral Akşener'i genel başkanlığa tek aday olarak gösterecek. Bu gelişme sonrasında Akşener'in olağanüstü kongrede parti tarafından aday gösterileceği öğrenildi.

İyi Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Akşener'in tekrar aday olması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Aydın, "Sayın Genel Başkanımız @meral_aksener her ne kadar aday olmayacağına dair bir tweet atmış olsa da biz kendisinin aday olması noktasında @iyiparti ailesi olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. Türkiye'nin ve Türk siyasetinin kendisine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özdağ mesajında, "Sayın Meral Akşener IYİ Partı genel başkanıdır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener'in kongre kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalıdır" ifadelerini kullandı.