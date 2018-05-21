Akşener'in danışmanı 'FETÖ'den tutuklandı

İyi Parti genel başkanı Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Meral Akşener'in danışmanı Kerim Çoraklı geçtiğimiz günlerde "FETÖ" hakkındaki bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Çoraklık, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesine başvurulan Çoraklı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim Cevdet Özcan tarafından sorgusu yapılan Çoraklı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.