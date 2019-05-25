Akşener'den YSK eleştirisi: Gerekçeli karar değil darbe bildirisi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını sert bir dille eleştirdi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı hakkında, “Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. Gerekçeli karar değil darbe bildirisi” dedi.

Kapalı oturum olarak yapılan ve basına konuşma metni dağıtılan İYİP olağanüstü kurultayında Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “82 milyon aynı gemideyiz” demesini eleştirdi. Akşener şunları söyledi: “Aynı gemideyiz diye sessiz mi kalalım? ‘Gemiyi ne güzel batırıyorsunuz’ diyerek alkış mı tutalım? Doğrudur, hepimiz aynı gemideyiz. Ama biz, bu gemi milleti selamete çıkaracak bir Bandırma Vapuru olsun diyoruz. Biz, Türkiye gemisi Nuh’un gemisi olsun, insanlığa umut olsun istiyoruz. Bu yüzden de bu gemiyi batırmanıza izin vermeyeceğiz.”

Türkiye’nin bütün kurumlarının çürütüldüğünü, Türk devletinin ciddiyet ve itibarının yerle bir edildiğini savunan İYİP lideri, YSK’nin İstanbul seçimlerininin iptaline ilişkin gerekçeli kararıyla Türkiye’de hukukun, adaletin yerle bir edildiğini öne sürerek, "Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok. Gerekçeli karar değil darbe bildirisi" dedi.