Akşener'den Mersin açıklaması: Bu İyi Parti'ye yapılan dahili bir operasyondur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de aday gösterememelerine ilişkin, 'Bu bir ihmal değildir, bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu İyi Parti'ye yapılan dahili bir operasyondur. Biz bu operasyonun faillerini çok iyi biliyoruz' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında konuşuyor.

İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geç başvuru nedeniyle aday gösterememesiyle ilgili konuşan Akşener, "Kurulduğu günden bu yana tuzaklarla karşılaşan İYİ Parti, yeni bir tuzakla daha karşı karşıya. Buradan ilan ediyorum. Ne yaparsanız yapın bu tuzağı da Allah'ın izniyle bozacağız" dedi.

Akşener, "Bu bir ihmal değildir, bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu İYİ Parti'ye yapılan dahili bir operasyondur. Biz bu operasyonun faillerini çok iyi biliyoruz. Partimiz üzerinde oyun oynayanlara karşı gerekeni yapmak aziz milletimize karşı borcumuzdur" ifadelerin kullandı.