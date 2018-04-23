Akşener'den Meclis'i terk eden Erdoğan'a tepki

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla TBMM'de yapılan 23 Nisan özel oturumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaparken gerilim yaşanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşananları "rezalet" olarak niteleyip Meclis'i terk etmişti.
Erdoğan, kurulduktan sonra ilk kez Meclis'te söz hakkı alan İyi Parti’nin konuşmasını da dinlemedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'i terk eden Erdoğan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Akşener; “İYİ Partili milletvekilinin yapacağı konuşmayı beklemeden genel kurulu terk eden Sayın Cumhurbaşkanından asgari demokratik olgunluğu göstermesini beklerdim. Ama dur, 24 Haziran'da bu millet de seni terk edecek. #TürkiyeİYİOlacak” mesajını paylaştı.