Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması: Çok isterim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için adı geçen Mansur Yavaş'la ilgili, "İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim" dedi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ankara adaylığı için ismi geçen Mansur Yavaş'la ilgili açıklama geldi.

Akşener düzenlediği basın toplantısında Yavaş'la kişisel olarak bir görüşme yapmadığını ancak aday olmak için İYİ Parti'yi tercih etmesini çok isteyeceğini söyledi.

Akşener, "Mansur Bey ile ilgili kişisel olarak yaptığım bir görüşme yok. Mansur Bey bizim değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Kendisiyle elbette önce bir netleşmesi lazım. Mansur Bey'in nasıl bir davranış içerisinde olacağına yönelik bir bilgim yok. Henüz nasıl yol ve yöntem izleneceği konusunda partimizin bir kararı yok seçimle ilgili. Ama kendisini değerli buluyorum. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim" diye konuştu.