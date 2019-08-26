Akşener'den 'idam' açıklaması: Erdoğan partisine talimat verirse imzalarım

Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklamada bulunan ve idam cezası talep edildiğini söyleyen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 'Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Partisine verecek talimatı, onlar hazırlayacak, ben de imzalayacağım' dedi.

İYİP lideri Meral Akşener, Kırıkkale'de öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Akşener, "Ailemizle konuştuk, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle anne ve babası bu tür konularla ilgili idam cezasının gelmesini söylediler. Bununla ilgili Meclis'teki grubu olan siyasi partilerle konuşacağız. Geride 10 yaşında olan bir kızımız var. Hem bu olayı unutturmamız lazım. Sizlere düşen görev bu. Bizlere düşen bir görev aynı zamanda. Hem de bu çocuğun, Bilge'nin bu tramvayı atlatması için de elimizden gelen dikkati göstermemiz lazım. Çok üzgünüm. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Partisine verecek talimatı, onlar hazırlayacak, ben de imzalayacağım" dedi.