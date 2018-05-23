Akşener'den Halaçoğlu açıklaması: Beni affedin dedi, kararına saygı duydum

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, 'Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi, İzmir ya da Ankara istedi. Genel Başkan Yardımcılarımız vardı. Genel Başkan Yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı, koskoca ağabeyimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi, İzmir ya da Ankara istedi. Genel Başkan Yardımcılarımız vardı. Genel Başkan Yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı, koskoca ağabeyimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" dedi.

Akşener, dün partisince Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kent meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerce oluşturulan listelerle ilgili partinin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu'nun aday gösterilmemesine değinen Akşener, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, ağabeyimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara istedi. Genel Başkan Yardımcılarımız vardı. Genel Başkan Yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı, koskoca ağabeyimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" diye konuştu.