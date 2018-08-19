Akşener'den Erdoğan'a: Suudi Kralı'na verdiğin nişanı geri al

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Suudi Kralı'na verdiği nişanı geri almaya çağırdı. Suudi Kralı Selman, Suriye Demokratik Güçleri kontrolündeki Rakka'ya 100 milyon dolarlık destek açıklamıştı.

ABD'nin İsrail'den sonra Ortadoğu'daki en önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan, Suriye'nin Rakka kentinin yenilenmesi için "IŞİD karşıtı koalisyona" 100 milyon dolar verdiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün bir açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın bu kararına ilişkin ABD'nin memnuniyetini dile getirmişti.

YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan bölgeye yapılacağı duyurulan 100 milyon dolarlık destek Ankara'yı karıştırdı.

AKŞENER: O NİŞANIN İADESİNİ İSTEYİN

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 2016 yılında Suudi Kralı Selman'a verdiği devlet nişanını geri almaya çağırdı.

Suudi Kralı'nı da hedef alan Akşener, "Müslüman coğrafyasında yaşanan onca drama sessiz kalıp, YPG terör örgütünün hakimiyetindeki bölgeye 100 milyon dolarlık destek veren Suudi Kralı’na sesleniyorum: Belli ki, Müslüman kanı döken terör örgütüne bu desteği verirken kuldan utanmadınız, Allah’tan da mı korkmadınız?" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Ak Parti hükümetini de uyarıyorum: Birlikte girdiğiniz bu oyunda, dünkü ortaklarınızın yeni oyununa dikkat edin. Kral Selman’a verdiğiniz Devlet Nişanının iadesini isteyin" dedi.

'SUUD REJİMİ İSLAM ALEMİNİN YÜZ KARASIDIR'

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan da bir açıklama yaparak, "Suud yönetimini bu kararını geri çekmeye, sayın Erdoğan'ı da bu konuda, sonuç alacak şekilde sesini yükseltmeye davet ediyoruz" çağrısını yaptı.

Erozan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan'ın 'Suriye'nin DEAŞ'tan alınan kuzeydoğusu ve Rakka kentinin restorasyonu' gibi gerekçelerle, terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolündeki bölgeye 100 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıklaması kaygı vericidir. DEAŞ'ın kökeninde parmak izleri bulunan Suud rejiminin, Atlantik ötesinde hazırlanan planların rüzgarına yelken açıp, bu büyük ve tehlikeli oyunda parasıyla figüranlık yapması İslam alemi için bir yüz karasıdır. Kral Selman Bin Abdülaziz'in bindiği, ancak kaptanlığını başkasının yaptığı bu geminin rotası ve seyir defterine kazınan hotlar, yarın rüzgar değiştiğinde sicilinin en karanlık sayfaları olacaktır. Tarih, rüzgara kapılıp, dost-düşman ayıramayanları, her daim kalın harflerle not etmiştir."

ERDOĞAN, NİŞANI NASIL TAKDİM ETMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Nisan 2016’da Türkiye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Saud'a, Devlet Nişanı'nı şu sözlerle takdim etmişti: