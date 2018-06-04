Akşener'den Erdoğan'a 'Selahattin Demirtaş' çağrısı

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Adana mitingi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Sayın Erdoğan hapse giderken yanında vardım kardeşim be. O zaman da aynı tavrı koymuştum. Selahattin Demirtaş hükümlü değil, sanık. En azından bizim bulunduğumuz pozisyonda bile bir eşit yarışma şansının verilmesi lazım" diyen Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin ise şu açıklamaları yaptı:

Yaptırdığım anketlere göre ikinci tura ben kalacağım gibi görünüyor. CHP’den düşünüldüğü kadar oy kaymıyor bize. CHP’nin içinde bulunan merkez sağ seçmeni kayıyor. Erdoğan’ın oylarından şahsen kayma var. İç Anadolu’da 5 puan Erdoğan’ın şahsından bana gelmiş, partiye de 7 puan. Yüzde 47’nin üçte biri Tayyip Bey’e aidiyet hisseden bir seçmen kitlesi. Üçte biri onu seven ama yorgun olduğuna kanaat eden. Oyunu belki yeniden AK Parti’ye verecek bir seçmen kitlesi var. Bir de kaçmaya hazır bir seçmen kitlesi var. Bu üçte birin içinden bize ciddi bir oran geldi. Bizde MHP’nin oyu var. Merkez sağın, batılı oyu var. ‘Selçuklu coğrafyası’ dediğim, AK Parti’nin çok güçlü olduğu bu alanlardan biz milletvekili çıkaracağız. Muş, Diyarbakır ve Bingöl’den milletvekili çıkaracağız. Meclis’te aritmetik değişecek. Millet İttifakı çoğunluğu alır.

