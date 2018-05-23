Akşener'den Erdoğan'a: Onurlu olun

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolardaki yükselişe ilişkin yaptığı açıklamaya Meral Akşener'den yanıt geldi.

"Gerçekleri görmeyen, 16 yıl boyunca milletine yalan söyleyip, nerede yanlış yaptım demeyen bir ekonomi yönetimi, içine düştüğümüz durumu dış mihraklara ciro etmeye çalışıyor. #HadiOradanBe" diyen Akşener, "Onurlu olun ve deyin ki İMF kredilerini biz kullandık, borcu biz yaptık. Deyin ki İMF'ye borç vermedik, devraldığımız 130 milyar dolarlık dış borcu 450 milyar dolara çıkardık. Üstüne bir de yerli ve milliyiz dersiniz. Kibirinizi rehber edindiniz elin parası ile değirmeni döndüreceğinizi sandınız. Üretmeden tüketmeyi ekonomi politikası sandınız. Şimdi 24 Haziran sonrası her şeyi düzelteceğiz diyorsunuz" ifadelerini kullandı.