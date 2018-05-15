Akşener'den Erdoğan'a 'ego'lu gönderme: Bir kadınla mücadele etmeyi kendine yediremez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Erdoğan egosundan ötürü bir kadınla mücadele etmeyi kendine yediremez' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ankara’da yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda kaybedeceğini öne süren Akşener, seçimlerin eşit koşullarda yapılmadığı mesajı verdi.

Kendisini "Son 24 yıldır aktif politikada sağ kalan tek kadın" olarak tanımlayan Akşener, "Bir tarafta kendini devlet olarak tanımlayıp, devletin tüm güçlerini kullanan bir isim, diğer tarafta da kendisine sempati duyanlarla ilerleyen adaylar var" diyerek, bu durumun yine de kendilerini rekabetten alıkoymadığını, sandık güvenliğini sağlamak için Oy ve Ötesi ile Ankara’nın Oyları gibi sivil girişimlerle ve diğer partilerle ortak hareket ettiklerini anlattı.

Akşener, "Cumhurbaşkanı Erdoğan neden partinizin adını hiç zikretmiyor" sorusuna "Çünkü Sayın Erdoğan rakiplerini kendi seçer. Rakiplerini çerçeveler, sonra da gereğini yapar. Ben onun seçtiği rakip tipine uymuyorum. Cinsiyetim, tecrübem ve yaşımdan ötürü. Daha genç olmayı isterdim ama Erdoğan egosundan ötürü bir kadınla mücadele etmeyi kendine yediremez. Bu, onun egosu açısından doğru olmaz. Erdoğan, bir kadına yenilme korkusu yaşar, yenileceğim diye aklı çıkar" yanıtını verdi.