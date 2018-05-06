Akşener'den Erdoğan'a: Diploman yok, sen okumamışsın, eğitimin içine tükürdün

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Sayın Erdoğan gittiğin yol, yol değil. Eğitimin içine tükürdün. Ne yapalım diploman yok? Sen okumamışsın. Bırak çocuklar okusun" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Mersin'de konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Akşener, "Buradan sesleniyorum: Sayın Erdoğan gittiğin yol, yol değil. Eğitimin içine tükürdün. Ne yapalım diploman yok? Sen okumamışsın. Bırak çocuklar okusun. Gençlere neden umutlarını kaybettiriyorsun" dedi.

Akşener, Erdoğan için "Bu milletin yaptığı sanayi tesislerini sattı, 70 milyar dolar aldı, yandaşların ceplerine koydu. Sizin cebinize ne girdi? Hiç" ifadelerini kullandı.