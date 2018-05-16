Akşener'den 'dolar' açıklaması: Çok yakında 5 lira olacak

Dolarda yükseliş devam ederken, konuyla ilgili açıklamada bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Eğer, bir şeyler yapılmazsa, çok yakında 5 lira olacak' dedi. CHP'li Akif Hamzaçebi ise, '63 kuruşluk artış nedeniyle, 1 Ocak 2018'ten bugüne kadar kamu ve özel sektörün Döviz cinsinden borcu 425 milyar lira artmıştır' açıklamasında bulundu.

Doların 4,50'ye kadar yükselmesinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de açıklama geldi.

"Krizdeki Arjantin Peso'sundan sonra, en fazla değer kaybeden para birimine sahibiz. Gecen Eylül ayında, 3.40 olan dolar, bugün neredeyse 4.5 lira. Eğer, bir şeyler yapılmazsa, çok yakında 5 lira olacak" diyen Akşener, "Paramızın değer kaybetmesi, ithal ettiğimiz gübreyi, mazotu pahalılaştırıyor. Yediğimiz ekmeği, sebzeyi, evimizde kullandığımız elektriği, arabamıza aldığımız benzinin fiyatını artırıyor, artırmaya da devam edecek. Yani diğer bir deyişle enflasyonu artıracak. Enflasyonun artması demek, fakirleşiyoruz demektir. Dış borç ödemesi olan şirketlerimizi zor duruma düşürecek. Dövizin artması ithal girdi kullanıp üretim yapan şirketlerimizin girdi maliyetini artıracak, üretimlerini zora sokacak. Bu şirketler, ya işçi çıkaracaklar, işsizliğe yol açacaklar, ya da fiyatlarını arttıracaklar ve bu bize, enflasyon olarak tekrar geri dönecek. Fakirleşme hızımız artacak" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN DE AÇIKLAMA

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, geçen yıl sonu itibarıyla 3 lira 82 kuruş olan doların, 63 kuruşluk artışla şu anda 4 lira 45 kuruş seviyesine çıktığını belirterek, "63 kuruşluk artış nedeniyle, 1 Ocak 2018'ten bugüne kadar kamu ve özel sektörün Döviz cinsinden borcu 425 milyar lira artmıştır" dedi.