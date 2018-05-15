Akşener'den Demirtaş açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için açıklama yaparak 'Peki o aradaki seçim kampanyasındaki rekabet eşitsizliğini Türkiye nasıl izah edecek?' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, hakkında verilmiş bir yargı hükmü bulunmadığına dikkat çekerek, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın "seçim kampanyasını diğer adaylarla eşit koşullarda yapmasını arzu ettiğini" söyledi.

Akşener bugün yabancı basınla buluşmasında Demirtaş'ın tutukluluğu ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Demirtaş henüz bir sanık, hakkında bir hüküm verilmedi. Dolayısıyla diyelim ki seçimler bitti, aradan üç ay geçti ve kendisi beraat etti. Peki o aradaki seçim kampanyasındaki rekabet eşitsizliğini Türkiye nasıl izah edecek?"

'BİZLE EŞİT KOŞULDA YAPMASINI İSTERİM'

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Demirtaş'ın adaylığını resmen tescil ettiğini hatırlatan Akşener, "Biz hukukun herkes için eşit, tarafsız ve objektif işlemesi gayreti içindeyiz. Siyasetçilerin, aydınların, gazetecilerin tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Aday gösterilmiş bir kişinin de kampanyasını rahatlıkla bizlerle eşit koşullarda yapmasını isterim" dedi.

HDP, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin adayı olan Demirtaş'ın tahliye edilmesi talebiyle bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Demirtaş Kasım 2016'dan bu yana Edirne cezaevinde tutuklu bulunuyor.