Akşener'den 'Cemaat' başvurusu: Gizliliği kaldırın, ifademi alın

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, hakkında açılan "FETÖ" soruşturması için konulan gizlilik kararının kaldırılarak ifadesinin alınmasını talep etti.
Dilekçesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak 'FETÖ’nün Siyasi Ayağının Araştırılması’ için verdiğimiz ‘Araştırma Önergesi’ İktidar partisi ve Cumhur İttifakının küçük ortağı tarafından red edilmiş, 17 yıldır ülkeyi yöneten siyasi irade içerisinde hiç kimse FETÖ/PDY ile irtibatlanmamış ve iltisaklanmamış nakaratı tekrar edilmeye devam edilmiştir" diyen Akşener, şu ifadelere yer verdi:
Hakkımda yapılan soruşturmanın da “AT izi mi?” “İT izi mi?” olduğunun tespiti,
2016-2019 yılları arasında ilgi soruşturmanın neden ilerleme kaydetmediği hususunun açıklığa kavuşturulması,
Bu bekletici sürenin sorumluları ve sorumluluklarının tespiti,
FETÖ/PDY mücadelesinin “Siyasi Ayağının“ beyanlarım doğrultusunda çok daha hızlı ve etkili tespiti,
Siyasi Mücadelem açısından oy veren/vermeyen seçmenin doğru bilgilendirilmesi,
Türk Siyasetinin şeffaflık ve temizlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlanması için; hakkımda yapılan soruşturmanın dosyası üzerindeki “Gizlilik Kararının” ivedi olarak kaldırılmasını ve yukarıda izah ettiğim hususların açıklığa kavuşturulması için ivedi olarak İFADEME BAŞVURULMASINI talep ediyorum.