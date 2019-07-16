Akşener'den 'Cemaat' başvurusu: Gizliliği kaldırın, ifademi alın

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 2016 yılında hakkında açılan Cemaat soruşturması için konulan gizlilik kararının kaldırılarak ifadesinin alınması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, hakkında açılan "FETÖ" soruşturması için konulan gizlilik kararının kaldırılarak ifadesinin alınmasını talep etti.

Dilekçesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak 'FETÖ’nün Siyasi Ayağının Araştırılması’ için verdiğimiz ‘Araştırma Önergesi’ İktidar partisi ve Cumhur İttifakının küçük ortağı tarafından red edilmiş, 17 yıldır ülkeyi yöneten siyasi irade içerisinde hiç kimse FETÖ/PDY ile irtibatlanmamış ve iltisaklanmamış nakaratı tekrar edilmeye devam edilmiştir" diyen Akşener, şu ifadelere yer verdi: