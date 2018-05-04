Akşener'den Bahçeli'ye 'FETÖ' yanıtı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imzayı geçtikten sonra Twitter hesabından Devlet Bahçeli'ye hitaben paylaşımda bulundu.

100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in topladığı imza sayısı 117702'i buldu. Akşener resmi Twitter hesabından MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hitaben paylaşımda bulundu.Akşener konuya ilişkin attığı tweetinde "İmza verenlerin listesini siz YSK'dan alır mısınız, yoksa ben posta ile göndereyim mi?" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı adayları için imza vercek kişilere yönelik FETÖ tehdidinde bulunmuştu.