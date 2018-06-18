Akşener'den 'anket' açıklaması

İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, son açıklanan anketlere ilişkin Uğur Dündar'a açıklamalarda bulundu.

İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Halk Arenası programında Uğur Dündar'a konuk oldu.

Akşener, dip dalga ve anket sonuçları hakkında açıklamada bulunurken, “Anket yapan arkadaşların tamamı şunu söylüyor; Eskiden 80 eve giderdik şu kadarı cevap verirdi. Şimdi 140 eve gidiyoruz şu kadarı cevap verilmediği için. Dolayısıyla kendileri açısından da yarın mutlaka bir anlatma ihtiyacı doğacak. Diyecekler ki, Bir dip dalga vardı seçmen sessizdi biz göremedik. Yani bilimsel yöntemlerimiz işlemedi. Farklı bir şey geliyor. Şartlarımız 1946’dan daha ağır ama neşeyle heyecanla mitingler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.