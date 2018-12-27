Akşener'den Abdullah Gül yorumu: Yeni parti için seçimi bekler...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül'ün yeni parti hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçim sürecine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, CHP ile seçim işbirliği için yürütülen görüşme sürecini "Bu tür görüşmeler çok kolay bir iş değil" sözleriyle özetleyen Akşener, "hakkaniyetli bir sonuçla karşılaşıldı" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Akşener, ilçeler üzerinden yürüyen görüşmeler doğrultusunda işbirliği kapsamının genişleyebileceğini işaretini de verdi:

"Bazı illerle ilgili de şöyle bir durum var: CHP'de olan iller var. O illerle ilgili olarak 'ne yapalım sorusunu?' muhataplarımız getirdi. Dolayısıyla onun karşılığında bizim güçlü olduğumuz iller var. Ona göre bir işbirliği, güç birliği konuşuluyor."

Siyasi kulislerde bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, önümüzdeki günlerde yeni bir siyasi parti kuracağı iddiaları konuşuluyor. Akşener, gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Seçime giderken böyle bir parti kurulmaz diye düşünüyorum. Genellikle siyasi çalışmaların özelliği seçim sonrasını görmektir. Yani 31 Mart akşamı çıkan sonuçlar itirazları doğurur. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum. Siyaset gerekçesiz olamıyor. "Dolayısıyla 'Hadi, canım istedi parti kurduk' demekle olmuyor. Bir büyük mücadeleyi veriyorsunuz, gerekçen olması gerekiyor. Ben Sayın Gül'ü uzun zamandır tanır, sayar ve saygı duyarım. Sayın Gül çapındaki bir siyasetçi bugün onu yapmaz. 31 Mart akşamı çıkan sonuç bunu belirler."

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini de belirten Akşener, şöyle konuştu: