Akşener'den 24 Haziran çağrısı: Hepsinin araştırılmasını talep ediyoruz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 'İyi Parti olarak tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’yi düşürdükleri durumdan, bu durumdan bahsetmekten utanıyorum. Başkası adına utanırsınız ya o yüzden utanıyorum. Yaptıkları hırsızlığı anlatırken utanıyorum" diyen Akşener, "Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını and olsun ki yere düşürmeyeceğim. Allah’a yemin olsun ki aziz ve gazi Türk milletini utandırmayacağım" ifadelerini kullandı.

Akşener, "İstanbul’daki seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi ve muhtarlık seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Sandık başkanları aynı isimler değil miydi? Tek zarf içinde dört pusula vardı, bunların içinde sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığını seçip, iptal etmek hangi vicdana, hangi akla izah edilebilir? Bu zorbalığın sorumlularına soruyorum; Türkiye’deki tüm sandık kurulları başkanlarını kontrol etmeyecek misiniz? Sadece 31 Mart değil, 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını da incelemeyi düşünmüyor musunuz? Gerekçeniz tam kanunsuzluk ise bunu yapmanız gerekir. Gerekçeniz tam kanunsuzluk ise Ramazan’ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız" diye konuştu.