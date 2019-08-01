Akşener yetkisini kullandı, ilk hamlesini yaptı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayı öncesinde, ‘Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle’ parti içinde de tartışılan ‘genel başkanın genel idare üyesi olmamasına karşın dışarıdan üç kişiyi Başkanlık Divanı’nda görevlendirebilmesine’ yönelik yetkisini kullandı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, kurultay öncesinde grup başkanvekilliği görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığına getirdi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin hafta sonu olağanüstü kurultayı öncesinde, ‘Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle ve bu nedenle iptal edilebileceği’ noktasında parti içinde de tartışılan ‘genel başkanın genel idare üyesi olmamasına karşın dışarıdan üç kişiyi Başkanlık Divanı’nda görevlendirebilmesine’ yönelik yetkisini kullandı.

İYİP Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, Akşener’in bu yetkisine dayanarak, resmen ‘genel başkan yardımcılığı’ görevine getirildi.

Akşener’in eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı da aynı şekilde, yetkisini kullanarak, mevcutta Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Müsavat Dervişoğlu’nun yerine görevlendirmek istediği ancak Dervişoğlu’nun henüz istifa etmemesi nedeniyle ‘makamın boşalmadığı gerekçesiyle’ bu yetkiyi kullanamadığı ifade ediliyor.

KORAY AYDIN KRİZİ

Partinin kuruluşundan bu yana Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Koray Aydın’ın ‘başka bir genel başkan yardımcılığı görevine getirilebileceği’ ifade ediliyor. Ancak partide ‘Aydın’ın teşkilatlar üzerinde hakimiyet sağladığı’ gerekçesiyle bu değişimi destekleyen de var ‘Teşkilatları Koray Aydın’dan almak kolay olmaz. Delege itiraz eder’ görüşü dillendiriliyor.