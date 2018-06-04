Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan parlamenter sisteme dönüş açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme geri dönüş hakkında bir görüşme yaptı. İki genel başkan görüşme sonrası açıklama yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta, 24 Haziran sonrası parlamenter sisteme dönüşle ilgili yol haritasını belirlemek için ittifak yaptıkları muhalefet partisi liderlerine toplantı çağrısı yaptı.

Bu çağrıdan sonra ilk görüşme bugün Kılıçdaroğlu ile gerçekleşti.

​Görüşme sonrası ortak açıklama yapan iki liderden Akşener, şunları söyledi:

"Seçimler alındıktan sonra ve parlamentodaki çoğunluk kazanıldıktan sonra ki öyle görünüyor, hangi aralık içinde olacağı, o yol haritasının bir bütün olarak milletimizle paylaşılması için bir önerim oldu. Karamollaoğlu ile de konuştum, olumlu baktı, görüşeceğiz. Millet İttifakı'nın liderleri olarak bu konuyu paylaştım, kendisine teşekkür ediyorum."

Kılıçdaroğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine teşekkür ediyorum. Hükümetin bütün baskılarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve TBMM'yi güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık, yürüyoruz. Vatandaşımız 'Güzel, parlamentoda çoğunluğu sağladınız, TBMM'de çoğunluğu sağladınız. Hangi sürede demokratik parlamenter sistemi gerçekleştireceksiniz?…' Genel başkanın bir önerisi olduk, bu önerinin gereğini yerine getireceğiz."

İki genel başkan, açıklamalar sonrası gazetecilerden soru almadı.