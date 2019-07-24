Akşener ve Karamollaoğlu Yunanistan'a gitti

​İYİP lideri Meral Akşener ve SP lideri Temel Karamollaoğlu Sadık Ahmet’in ölüm yıldönümünde yapılacak törene katılmak üzere Gümülcine'ye gitti. Akşener ve Karamollaoğlu sınırı geçmeden önce Edirne’de açıklamalarda bulundu. Akşener'in gündeminde İstanbul seçimleri ve İmamoğlu yer alırken, Karamollaoğlu’nun gündeminde ise Suriyeli sığınmacılar vardı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yunanistan’ın Gümülcine kentinde ölümünün 24’üncü yılında anılacak Sadık Ahmet için düzenlenen törene katılmak üzere Yunanistan’a gitti.

Akşener sınırı geçmeden önce Edirne’nin İpsala ilçesi belediyesini ziyaret etti.

Belediye binasından toplanan kalabalığa seslenen Akşener, Yunanistan’da Batı Trakya Türklerinin siyasi temsilcisi olarak anılan Dr. Sadık Ahmet için düzenlenen törene katıldıktan sonra Bulgaristan’a geçerek milli halterci Naim Süleymanoğlu adına yapılan kültür merkezinin açılışını yapacağını söyledi.

Kendisinin de Batı Trakya göçmeni bir aileden olduğunu söyleyen Akşener “Dolayısıyla Sadık Ahmet’e, Türklük bayrağını hapis pahasına, hapis yatma pahasına, eziyet, işkence görme pahasına, biz sadece Müslüman azınlık değiliz, Müslüman Türk azınlığıyız. Ben de Türk’üm diyerek her bedeli ödedim. Hepimizin çok sevdiği ölümüyle ciğerimiz yakan, rahmetli Dr. Sadık Ahmet’in mezarı başında da Fatiha okurken sizin selamlarınızı götüreceğim” dedi.

Yerel seçimlere değinen Akşener "Savaşa gider gibi, Allah, Allah nidalarıyla bir yerel seçim yaptık biz. Ve seçmen o siyasi partilerin önündeydi, o kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söyleme geçit vermediniz, teşekkür ederim” diye konuştu.

AKŞENER: İMAMOĞLU'NUN SEÇİLMESİNDE HEPİMİZİN PAYI VAR

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesine değinen Akşener “31 Mart akşamı Sayın İmamoğlu’nun seçilmesinde hepimizin payı vardır. 23 Haziran’da tekrarlanan seçimi kazandıran sizsiniz" dedi.

Siyaseti düşmanlık üzerinden yapmama kararıyla yola çıktıklarını söyleyen Akşener "buna devam ediyoruz" dedi. Akşener "Artık Türkiye’nin illeti, zilleti bir kenara koyup, sizin gözünüzün içine bakıp hangi problemlerin çözülmesi gerektiğine karar vermek zorunda olduğu bir dönem. İYİ Parti olarak biz de bunlara dikkat çekme adına hem Meclis’te, hem Meclis dışında yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: SURİYELİLER MEMLEKETLERİNE DÖNMELİ

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Gümülcine’ye gitmeden önce Edirne’de partisinin binasını ziyaret etti. Suriyeli sığınmacılar konusuna değinen Karamollaoğlu, ”Suriyeliler konusunda hükümetin kendisinin kontrol ettiğinin dışında bir rakam var, deniliyor. İstanbul'da çok yoğun Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor" dedi.

Suiyelilerin geri dönmesi için barışın sağlanması gerektiğini belirten Karamollaoğlu "Şahsen Suriye'deki muhaliflere verilen desteği nasıl yanlış buluyorsak, şu anda Suriyelilere kucak açmayı bütün menfiliklerine rağmen doğru buluyoruz. Çünkü o insanları katliamdan kurtarıyorsunuz, 'ne haliniz varsa görün' diyemeyiz. Ama bundan sonraki politikaları hükümetin, Suriye'deki barışın tesisi istikametinde olmalı. Suriyelilerin kendi memleketlerine dönüp orada yaşamalarının sağlanması yönünde olmalı diye düşünüyorum” diye konuştu.