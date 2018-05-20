Akşener: Tayyip bey ikinci turda kimi karşısında görmek istemez?

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'Her bir seçmene şu soruyu sorun. 'Tayyip bey ikinci turda kimi karşısında görmek istemez?' Bu soruyu herkese sorun. İkinci tura kalınıyor. Biz olmasak birinci turda geçiyordu' dedi.

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Akşener ikinci tura kendisinin kalacağını belirtirken, "İşin matematiği, 24'ünde kimsenin birinci turda geçmesi mümkün değil. Ama ikinci tura inşallah ben kalacağım. Her bir seçmene şu soruyu sorun. 'Tayyip bey ikinci turda kimi karşısında görmek istemez?' Bu soruyu herkese sorun. İkinci tura kalınıyor. Biz olmasak birinci turda geçiyordu. İkinci tura bırakan bizleriz. Matematik olarak ikinci tura kalınıyor. İkinci turda karşısında kimi görmek istemez. Temel sorumuz budur" ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Meral Akşener'i nasıl bilirsiniz?