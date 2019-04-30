Akşener: Seçimin tekrarlanması AKP'nin sandığa gömüleceği anlamına gelir

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı açıklamada İstanbul seçimlerine değinirken, 'İktidar bilmelidir ki atadıkları isimler aracılığı ile seçimin tekrarlanmasına ilişkin bir karar AKP’nin ilk sandığa gömüleceği anlamına gelmektedir' dedi.

Seçimler nedeniyle verilen uzun aranın ardından Meclis'teki ilk grup toplantısını İYİP Genel Başkanı Meral Akşener gerçekleştirdi.

31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, “Kulağı çekin dedik, 31 Mart akşamı gördük ki milletimiz sözümüze itibar etti. Düşmanlık değil, sevgi kazandı. Tenceresi kaynamayan anneler, iş bulamayan gençler, ekmeği çalınan babalar kazandı. Kafasına çay atılanlar, varlık kuyruğu diyerek tanzim çadırlarındaki kuyruklar kazandı. 'Fatiha bilmez' denilen Ülkücüler kazandı. Kısaca iyiler kazandı" derken, "AKP’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerimiz kaybetmemiştir. Kaybedenler yeni bir hendek siyaseti kurup bizi birbirimize düşman etmeye kalkışanlardır. Milletimiz bölücülüğü bir kez daha açılan o hendeklerde boğdu. Milletimiz 'Kibirlenme padişahım senden büyük Allah var' dedi' ifadelerini kullandı.

Devlet gücüyle siyaseti tanzim etme döneminin bittiğini belirten Akşener, "İktidar partisinin kullandığı dilin ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Devlet eliyle kaldırılan T.C. ibaresini seçilir seçilmez geri getirenler mi ülkeyi teröristlere teslim edecek? Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Bir yerel seçimi Türkiye’nin var olma, yok olma meselesi olarak gösterdiler? Peki şimdi ne oldu? Ezan mı sustu? Söyledikleri iftiralardan geri ne kaldı biliyor musunuz? Allah’a verecekleri hesap kaldı. Gelelim bitmeyen İstanbul seçimlerine. İstanbul’u kabullenememeleri gösteriyor ki AKP’de bir çöküş korkusu yaşanıyor. Milletin sandığa güveni örselenmektedir. Milletin sandıktan ümidi kestiği yerde fırsatçılara gün doğar. AKP’li vatandaşlar bile rahatsız durumdan. Anadolu Ajansı’nın yayınları kesmesi bu ülkeye bir kumpas girişimidir. Nasıl bir senaryo yazıldı da o gece balkonda yaptığınız konuşma bu şekilde değişti" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: