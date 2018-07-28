Akşener: Pazartesi günü başkanlık divanını toplayacağım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evinin önünde bekleyen partililere seslendiği konuşmasında 'Herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine destek için evinin önünde bekleyen partililere seslendi. Akşener, "Pazartesi günü saat 15'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağım" dedi.

İyi Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener, kendisine destek için evinin önünde bekleyen partililere seslendi.

Akşener, "Herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü saat 15'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Tekraren teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

Sabah saatlerinden itibaren Akşener'i ikna etmek için evinin önüne gelen partililerin bekleyişi konuşmanın ardından sona erdi.

