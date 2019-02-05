Akşener: O makamda oturan kişi kim olursa olsun, Cumhurbaşkanına laf söyletmeyiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dışarıdan laf ettirmeyeceklerini belirterek, 'O makamda oturan kişi kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına, dışarıdan kimseye laf söyletmeyiz' dedi.

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Cumhurbaşkanına dışarıdan kimseye laf ettirmeyeceklerini söyledi.

"Bir hesabımız varsa bunu içimizde hallederiz. Dışarıdan ahkam kesenlere, ülkemizi tehdit edenlere pabuç bırakmayız" diyen Akşener, "O makamda oturan kişi kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına, dışarıdan kimseye laf söyletmeyiz. O makam bağımsızlığımızın sembolüdür. Dil uzatanların dilini koparmayı biliriz. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı, tehditlere boyun eğmeyiniz, gereğini yapınız ve ülkemizi daha büyük bir belayla karşı karşıya bırakmayınız. Bağırıp çağırıp, sonra kapı arkalarında anlaşarak olmaz bu işler" ifadelerini kullandı.