Akşener: Namuslu bir ‘evet’ çıksaydı eve dönecektim

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cem TV’de katıldığı programda 16 Nisan referandumunu hatırlatarak ‘Namuslu bir ‘evet’ çıksaydı ben evime dönecektim. Bu referandumun ardından bana ‘parti kur’ denildi ve İyi Parti’yi kurduk’ dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cem TV'de Zafer Arapkirli'nin sunduğu programda konuştu. 16 Nisan referandumunu hatırlatan Akşener, "Namuslu bir ‘evet’ çıksaydı ben evime dönecektim. Bu referandumun ardından bana ‘parti kur’ denildi ve İyi Parti'yi kurduk" dedi.

15 Temmuz’dan sonra geçen süreçte Türkiye’nin tek kişinin iki dudağının arasına sıkıştırıldığı bir referanduma gidildiğini ifade eden Akşener “O referandumda ben çok sert bir ‘hayır’ propagandası yaptım. Namuslu bir ‘evet’ çıksaydı ben evime dönecektim. Bu referandumun ardından bana ‘parti kur’ denildi. Ve İyi Parti’yi kurduk” diye konuştu.

'TAYYİP BEY'İN 2001'DE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI BİZ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİK'

“Biz bölünmedik. Biz MHP’nin bir parçası gibi kurulmadık” diyen Akşener, “Tayyip Bey’in 2001’de yapmaya çalıştığını biz bugün gerçekleştirdik. 16 Nisan çok etkili oldu benim üzerimde. Fatsa’ya gittim ben. Orada sol yumruğu havada benimle karşılıklı bağıranlar vardı. Önceden olsa biz dövüşürdük. Türkiye’de öncelik sıralamaları ideolojilerin önüne geçti. Bir yorgun şoförle bu ülke yürütülüyor. Hem geveze hem çok yorgun” diye devam etti.

Meclis’te Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’nı geçeceğini belirten Akşener, seçimlerden sonra da ittifakın devam etmesini istediğini söyledi. Daha seçimler gündeme gelmeden cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyleyen Akşener, çatı aday kendisi olsa bile bunu kabul etmeyeceğini dile getirdiğini kaydetti.

'SEÇİLMİŞ RAKİP YOK, KİME HAKARET EDECEĞİNİ ŞAŞIRDI'

Akşener, Abdullah Gül’ün adaylığı tartışmalarında haklı çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Bu arada kendisini [Gül] çok sever, sayarım. Soru şu; Muharrem Bey'in adaylığı, Temel Bey'in adaylığı, Demirtaş’ın adaylığı, Tayyip Bey'in adaylığı. Son derece güzel bir seçim süreci gidiyor. Tayyip Bey kime hakaret edeceğini şaşırdı. Çünkü seçilmiş rakip yok. Abdullah Gül konusunda çok ısrar gördüm. Şaşkınlığa uğramış durumdayım. Abdullah Gül ile ilgili süreçte Türkiye’de çok farklı bir grupların yakın olduğuna şahit oldum. Ve benim dediğimin doğru olduğunu seçmen şu an görüyor.”

