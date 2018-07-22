Akşener: Kurultayda aday olmayacağım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan açıklama yaptı. Akşener partisinin olağanüstü kurultaya gideceğini, kendisininse kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Akşener mesajında "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
— Meral Akşener (@meral_aksener) 22 Temmuz 2018