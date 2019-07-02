Akşener konuşuyor: Erdoğan-Trump görüşmesi esir alındığımızı ortaya koydu

​İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener, Trump-Erdoğan görüşmesinin Türkiye'yi esir aldığını ortaya koyduğunu söylerken, Bahçeli'ye 'her başarısız iktidarın arkasında bir Bahçeli vardır' sözleriyle yüklendi.

​İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasının satır başları şöyle:

'TRUMP ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ESİR ALINDIĞIMIZI ORTAYA KOYDU'

" Dünya birkaç gündür G-20 zirvesini konuşuyor. Türk milletine bambaşka bir hikâye anlatılıyor. 'Trump bizi seviyor, yaptırım olmayacak' manşetlerine inanmayın. Türkiye'ye tezgâh hazırlayanlara karşı elbette devletimizin yanındayız ancak düne kadar düşman olan Trump'ı cici çocuk ilan eden medyaya bakmayın. Trump'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme esir alındığımızı ortaya koydu."

"Anlaşılıyor ki S-400'ler alınsa bile bir depoda küflenmeye terk edilecek. Vatandaşın parasıyla gıcır gıcır patriotlar alınmaya devam edilecek. Bir silah satma yarışının aktörü oldu çıktı Sayın Erdoğan. Libya'da olanlar iktidarın yaşananlardan ders çıkarmadığının bir başka kanıtı. İktidar Suriye'deki hatalarını daha küçük ölçekte Libya'da tekrar ediyor. 6 vatandaşımız Libya'da çatışan grupların eline rehin edildi."

Erdoğan'ı kimler nasıl ikna etti anlamakta zorlanıyorum. Erdoğan'ın yakın çevresi ve ortağı tarafından oyuna getirildiğini düşünüyorum. Birileri size tek adam rejimine ikna etti, nefsinize iyi geldi peki sonuç ne odlu? Şimdi her yanlış kararın bizzat siyasi sorumluluğu değil misiniz? herkes kenara çekiliyor, siz ortada dört dönüyorsunuz. İktidar nimetleriyle onlar gününü gün ederken siz yalnız kalıyorsunuz. Ak Parti ile Saray'ın arasına fersah fersah mesafe girdi. Bunların faturası hep size kesiliyor. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz."

"Millet ortak akıl, rasyonel yönetim istiyor. Siz her şeyi biliyor gibi davranıyorsunuz, millet israf olmasın istiyorsunuz. Siz 300 araba ile gezip Saray'ın masraflarını büyütüyorsunuz, varınızı yoğunuzu o 5 müteahhit önüne seriyorsunuz. Yapmayın, Türkiye'de daha fazla eziyet etmeyin. Sizi bu makama getiren milletinize karşı duyarlı davranın."

300 ARABA, 1100 ODALI SARAY'LA MİLLETTEN UZAKLAŞIRSINIZ

"Milletle inatlaşmaya devam ediyorlar. Sandıkta başaramadıklarını vesayetle yapmaya başlıyorlar. Belediye başkanlarının yetkilerini alıyorlar. Millet ehil olanı seçmedi demek bildiğiniz cunta kafasıdır. Milletin iradesini beğenmeyen bir yönetim olamaz. Sayın Erdoğan'a bir kez daha hatırlatıyorum; siz kendinizi millete anlatamadığınız için değil, milleti anlamadığınız için yenildiniz. Siz yandaş medyanız ile millete sesinizi duyurdunuz ama milletin feryadını duymadınız. Milletle aranıza 300 araba, 1100 odalı Saray oldukça milletten uzaklaşırsınız. Saray'la saadet olmaz. Saray öyle bir paralel evrendir ki sandıktaki mesajı bile anlayamazsınız. Türk milletinin kararına saygı duyun, vesayet girişimlerine son verin."

'ŞAKA GİBİ ÜLKE OLDUK'

"Grup toplantılarını iyice dedikodu seanslarına çevirdiler. Erdoğan gelmiş bana kızıyor, 'Yaptıklarımız için niye teşekkür etmiyorsun' diyor. İdarecinin milletten minnet beklediği nerede görülmüş, şaka gibi bir ülke olduk sayenizde."

'EL ÂLEM MARS'A GİDECEK BİZİMKİ KÖPRÜYLE ÖVÜNÜYOR'

"Yol yaptın diye köprü yaptın diye teşekkür bekleyemez, böyle küçük düşünemezsin. El âlem Mars'a gidecek bizimki köprüyle övünüyor. O ballı ihaleleri alan müteahhitler teşekkür etsin sana. Milletin cebinden alıp onların cebini doldurdunuz yıllarca. Milyonlarca genç işsizimiz var. Onlar için ne yaptın? Milletin işi yok, araba alacak, bir arabanın deposunu dolduracak parası yok. Onlar için ne yaptın? Suriyeli'ler evlerine gider, teşekkür ederim. Emeklilikte saraya takılanların sorununu çözersin, milletin kanını emen hırsızlardan hesap sorarsın o zaman teşekkür ederim. Ben selam verene bile teşekkürü borç bilirim, senden neden esirgeyeyim. 3-5 müteahhidin cebini doldurdun diye teşekkür bekliyorsan daha çok beklersin. Dün yaptığınız yollar, ki bu görevinizdir, bugün karın doyurmuyor Sayın Erdoğan."

'HER BAŞARISIZ İKTİDARIN ARKASINDA BİR BAHÇELİ VARDIR'

"Ben de Sayın Bahçeli'ye bir teşekkür edeyim. Hakkı teslim ederim, terörist başının mektubuna sahip çıkarak, iftira atarak, nefret kusarak İyi Parti'yi kurmamızın ne kadar doğru olduğunu, davamızın ne kadar haklı olduğunu cümle aleme kanıtladın. O yüzden Sayın Bahçeli size de teşekkürler."

'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLERDİR KONUŞALIM'

"Baktı ki teşkilatları çözülüyor; hatalar, günahlar bir bir ortaya dökülüyor; baktı ki herkese bir cesaret gelmiş, aziz milleti 'Bunların miladı doldu, helal olsun Meral Hanıma' diyor, kendisini aldı bir telaş. Ön almak lazım, gözdağı vermek lazım. Eh bunu deye deneye yorgunluktan ölecekler hâlâ anlamadılar. İnanmış bir insanın yüreğinde korku olur mu? Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Canınızın istediğini ardınıza koyarsanız siz bilirsiniz. Şimdi, bakın bir şey diyeceğim, Sayın Erdoğan'ın yanında muhtemelen okumuş yazmış birkaç kişi vardır. Kendilerine tavsiyem kelebek etkisi ve kaos teorisinin bir özetini çıkarsınlar, okumasını sağlasınlar. Kelebek etkisi İyi Parti'dir. Kelebek etkisi 7 Haziran 2015'tir. Kelebek etkisi namuslara şereflere atılan iftiralardır. Bundan sonra atacağınız adımlara umarım yol gösterir."

Tek bir şey istiyorum kaldır gizlilik kararını beni ifade vermeye çağırın. Çağırın ki FETÖ'nün siyasi ayağı kimlerdir konuşalım, araştıralım. Kim kimin ortağıymış konuşalım, araştıralım. Kim kimle iş tutmuş, konuşalım, kim kimin döşeğinde yatmış araştırılsın. Kimler turizm acentesi gibi uçak dolusu adamlarını bunlarla istişare yapmaya göndermiş konuşalım araştırılsın. Babam sizin için, Hoca efendi için, gece dua ediyor diyen damatları konuşalım, araştırılsın."

"Bakanlık makamında oturan damadın kızı FETÖ'cü olduğu için gelip kapınızda ağlayanları konuşalım, araştıralım. Yarın Osman Öcalan'a yaptığınız gibi TRT üzerinden, TRT'yi Pensilvanya'ya gönderip terör elebaşıyla röportaj yapmanızın önüne geçmek için çağrı yapıyorum, araştıralım. Sayın Erdoğan Anadolu'da bir söz vardır; iti öldürene sürütürler."