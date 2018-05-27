Akşener: Koftiden baronlar ayağınızı denk alın

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ben eski içişleri bakanıyım. Koftiden baronlar ayağınızı denk alın. Göreceksiniz nasıl kanunlar çıkaracağım' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Aydın mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ben eski içişleri bakanıyım. Koftiden baronlar ayağınızı denk alın. Bilmem nereye 'Gömdüğümüz silahları çıkarırız' diyenler ayağınızı denk aldın. Öyle yasalar çıkaracağım ki tecavüzcüler, sahte kabadayılar milletin yüzüne bakamayacak" diyen Akşener, "Aydın ilk kadın muhtarı seçmiş bir yer. Şu anki belediye başkanı da kadın. Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı da buradan çıkacak. Kadınların sesi daha fazla çıkıyor haberiniz olsun. Uçakta bir arkadaşımla karşılaştım. Dedi ki bana 'Anadolu'da tülbent devrimi oluyor.' Bu tülbentler bana veriliyor ve deniliyor ki 'Bu ülkedeki ayrışma noktalarını affet' Bu yazmaları topluyorum. İnşallah Cumhurbaşkanı seçileceğim ve Çankaya'da bunlarla ilgili bir müze açacağım ve dünya âlem gelip bunları görecek" ifadelerini kullandı.