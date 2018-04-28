Akşener: Kılıçdaroğlu aklındaki ismi bana söyledi, kimseyle paylaşamam

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayını kendisine söylediğine dair haberlerle ilgili, "Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur. Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayını kendisine söylediğine dair haberlerle ilgili, "Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur. Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım" dedi.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Akşener, 24 Haziran'daki seçimlere girebilmesi için CHP'den partisine geçen 15 milletvekiline dair, "Grup, kendimi bedavadan aday göstermek için bir hamle değil, tıkanmış demokrasinin CHP'nin yüksek düşüncesiyle yaşama dönme çözümü" diye konuştu.

"İKİNCİ TURA KALIRLARSA CHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Seçimlerin ikinci tura kalması ihtimalinde CHP'nin adayını destekleyeceklerini belirten Akşener, "Partiyi kurmadan zaten ilan etmiştim, bir kez daha söyleyeyim; diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz" dedi.

Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti ziyareti sırasında kendisine CHP'nin cumhurbaşkanı adayını söylediği haberleriyle ilgili, "Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur. Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım" ifadesini kullandı.