Akşener: Karşılarında Alparslan'ın ve Demirel’in çırağı bulunuyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Artık öyle yama yok. Karşılarında Merhum Alpaslan'ın ve Demirel’in çırağı bulunuyor. Benden ve İyi Parti’den korktuklarından iftira atarak karalamaya çalışıyorlar' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri kapsamında Giresun'daydı.

Burada bir konuşma yapan Akşener,"Cumhurbaşkanı seçildiğimde gençlerimize iş vermek devletin görevidir. Gençlerimiz için fabrika açacağım onlar çalışacak. Her gence maaş bağlayacağım diyorum. Abiler hopladı. Kaynak soruyorlar. Kaynağı söyleyeyim çaldıklarınızı geri alacağım. Ceplerinizi boşaltacağım" dedi.

Akşener, “Bu güne kadar ıslık çalarak, seçim kazandılar. Ama artık öyle yama yok. Karşılarında Merhum Alpaslan'ın ve Demirel’in çırağı bulunuyor. Benden ve İyi Parti’den korktuklarından iftira atarak karalamaya çalışıyorlar” diye konuştu.