Akşener: Kabul etseydim meydanlarda Erdoğan ve Gül olacaktı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Çatı adayı kabul etseydim, meydanlarda Erdoğan ve Gül olacaktı' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim için Afyon mitinginde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine değinen Akşener, Saadet Partisi'nin önerisiyle "çatı aday" diye sunulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü kabul etmeyen tek ismin kendisi olduğunu söylerken, "Ben çatı adayı kabul etseydim, Tayyip Bey ile Gül arasında bir seçim olacaktı. Ben sözümün arkasında durdum, Karamollaoğlu, Demirtaş, Perinçek, İnce adaylar çıktı. Meydanlar neşeli, iki seçenekli tercihi kaldırdık" ifadelerini kullandı.