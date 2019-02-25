Akşener: İmralı görüşmeleri başladı, ulaklar gidip geliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah katıldığı canlı yayında 'İlginç bir şey var, İmralı görüşmeleri başladı, Apo ile görüşmeler başladı. Ulaklar gelip gidiyor' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle: Adama sorarlar, siz Cumhurbaşkanısınız, 'HDP eşittir PKK' ise siz ne yapıyorsunuz? Gereğini yap gereğini. HDP'ye oy verenler PKK'lıdır derseniz, HDP'nin aldığı 6 milyon oyun her birini PKK'lı yaparsınız, ki öyleyse ölmüşsünüz demektir. HDP, PKK ile arasına bir mesafe koymadığı sürece bizim için görünür bir siyasi parti değildir. HDP'nin de yöneticileri açısından bize bakış açısına baktığımızda, bizi çok ağır sözlerle tanımladılar.

Sayın Erdoğan 6 milyon insanı PKK'lı olarak tanımlıyorsa, bunu bilelim. Böyle diyorsa gereğini yapmalıdır. Milyonlarca lira yardım yapılıyor resmi olarak. Bir belediye başkanı fazlası için Türkiye'yi bu duruma getirmeye gerek yok.

İlginç bir şey var İmralı görüşmeleri başladı, Apo ile görüşmeler başladı. Ulaklar gelip gidiyor.

(Hükümet ile mi?) Ben bunu böyle deyince Erdoğan, gidip der ki, bürokrasi görüştü. Kardeşler, yeğenler gidip geliyor. Orada başka bir işbirliği olduğuna inanıyorum, Iğdır'da.

Mümtaz Çoban kazanacak gibi görünüyor. Biz söz söylemiyor tutum yapıyoruz. Çok zorlandı arkadaşlar Iğdır'da.

(Bahçeli'nin af teklifi) Kategorik olarak karşı değiliz ama neyin nasıl yapılacağını görmemiz lazım. Fakat soyut konuşuluyor. Kader mahkumları var doğrudur. Bunlarla ilgili çalışma yapılabilir. Bizim desteğimiz lazımsa elbette verilir. Ama af çok konuşulduğu zaman tehlikelidir.Konuşup yapmadığınız zaman cezaevindeki insanların gönlü kırılır. Af konusu ciddiye alınması gereken bir konudur.