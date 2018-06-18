Akşener ile İnce arasında gerginlik iddialarına ilişkin açıklama

İyi Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında gerginlik olduğu iddialarına ilişkin açıklama geldi.

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin ikinci turuna Meral Akşener'in kalacağını söyleyen Çıray, Akşener ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce arasında gerginlik yaşandığı iddialarına da tepki gösterdi.

Sözcü'den Özlem Gürses'in haberine göre Çıray'ın açıklamaları şöyle:

Bir iddia var: Sandıktan sonra İyi Parti, AKP ile ittifak yapacak… Doğru mu?

"Yetmez ama Evet”çiler önce “Kürtler Sayın Akşener'e oy vermez” diye yazdılar, tutturamadılar. Sonra da “İYİ Parti 2. turda AKP ile ittifak yapacak” yalanına sarıldılar. Bu Erdoğan'dan yaka silken kesimleri Sayın İnce'ye yönlendirmeye yönelik bir stratejinin unsuru. Amaç ise Meral Akşener'e ve İYİ Parti'ye teveccühü kırmak."

Tayyip Bey neden seçimde Meral Hanım yokmuş gibi davranıyor sizce?

"Bu çok açık değil mi? 15 yıldır AKP'ye oy veren yüzde 15'lik DYP ve ANAP seçmenlerinin ve mirasçılarının asıl ocaklarına döneceği sinyalini vermiş olmaları. Erdoğan 2. turda kaybedeceği rakiple mücadele etmek istemiyor. İşe yaramayacak, çünkü Sayın Meral Akşener 2. tura kalacak."

Akşener ile İnce arasında bir gerginlik mi var?

"Bu, rakipler tarafından ortaya atılan bir fitne fesat argümanıdır. FETÖ'cülerden kalmış kötü bir miras. Reddediyoruz. Daha fazlasına gerek yok…"