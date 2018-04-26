'Akşener ikinci turda sizin için yarıştan çekilirim dedi, Gül kabul etmedi' iddiası

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Star gazetesi yazarı Yahya Bostan, Gül'ün adaylık sürecine ilişkin çeşitli iddialara yer verdiği bir yazı kaleme aldı.

Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin planın Kasım 2019'a göre yapıldığını ileri süren Bostan, seçimlerin erkene alınmasının bu planı bozduğunu iddia etti.

"Pazartesi ayyuka çıkan ittifak meselesi aslında aylardır kapalı kapılar ardında pişirilen, Kasım 2019’a zaman ayarlı bir projeydi" diyen Bostan'ın sürece ilişkin iddiaları şöyle:

Gül’ün şartı, Erdoğan karşıtlarının tek adayı olarak sahneye çıkmasıydı. Bir başka adayı kabul etmiyordu. Uluslararası aktörlerden bu projeye yönelik olumlu işaretler de geliyordu. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Gül, 11. Cumhurbaşkanı’nın çatı adaylığı konusunda uzlaşmaya varmış, geriye Meral Akşener’i ikna etmek kalmıştı.

Kulislere göre Akşener, Gül’ün adaylığına karşı çıkmıyor ancak kendi adaylığından da vazgeçmiyordu. Kulağı delik bir kaynağa göre Akşener Gül’ü ikna etmek için şu formülü sunmuştu: “Birinci turda isteyen herkes aday olabilsin. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilemezsem, ikinci turda sizin için yarıştan çekilirim.”

Gül bu teklife sıcak bakmamıştı. Konu burada tıkanmış, çözüm zamana bırakılmıştı.

O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli erken seçim kararı aldı. 2019 Kasım ayı için tasarlanan bu ortak aday projesi tam olarak tekemmül etmeden, yani tüm aktörlerle uzlaşma sağlanmadan deşifre oldu. Diğer bir deyişle, Gül’ün ortak adaylık planı erken doğum yaptı.

Bu yüzden Akşener’i ikna için bir haftadır kesif bir ittifak trafiği yürütülüyor. Trafik hızlı çünkü adayların belirlenmesine kısa bir süre kaldı. Akşener’le önce Karamollaoğlu, ardından Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Bu sırada Gül, yakın çevresinin telkinleriyle, AK Partili Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Ancak sızan bilgilere göre istediğini elde edemedi.