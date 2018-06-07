Akşener: Erdoğan’ın oyu ittifakın da gerisine düştü

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'Sayın Erdoğan’ın oyu önce Cumhur İttifakı’nın önündeydi, şimdi ondan da düşük görünüyor' iddiasında bulundu.

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Seçime az süre kala anketler uçuşuyor ortada. Bir kısmı manipülatif, bir kısmı gerçek" diyen Akşener, "Benim gördüğüm Millet İttifakı çoğunluğu alacak gibi görünüyor. Sayın Erdoğan’ın oyu önce Cumhur İttifakı’nın önündeydi, şimdi ondan da düşük görünüyor. İkinci turda da ben kalacağım. Erdoğangiller yönetim anlayışından kurtulacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin de konuşan Akşener, "Selahattin Demirtaş sanık, hükümlü değil. Cumhurbaşkanı adaylığı YSK tarafından kabul edilmiş. Adaylık için savcılıktan kağıt almanız lazım. Bunu kabul etmişler. Bir de eşit bir yarışma için zaten Cumhurbaşkanıyla eşit yarışmıyoruz da, en azından muhalefet eşit yarışsın isterdim. O yüzden kurallardan, hukukun üstünlüğünden vazgeçmemiz gerekiyor. Sayın Buldan kişisel olarak oy vermeyeceğini açıklamasına saygı duyarım. Ama bir taraftan demokrasi eksikliğinden hayıflanırken, diğer taraftan bir grup seçmenin bir kişinin cebinde olduğunu ifade etmesi kabul edilemez" dedi.