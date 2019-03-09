Akşener, Erdoğan'ın hapis göndermesine yanıt verdi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın kendisine yönelik 'Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin' ifadelerine Twitter hesabından yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Elazığ'da yaptığı konuşmada kendisine yönelik olarak sarf ettiği "Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin" sözlerine yanıt verdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Akşener "Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun @RT_Erdogan ? Ben 28 Şubat’ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamıșım da, zamanında onlardan korkanlardan șimdi niye korkayım? Hodri meydan!” dedi.