Akşener, Erdoğan'a seslendi: Görevden almanız gereken kişi damadınız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, damadın görevden alınması gerektiğini söyledi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 'Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 23 Haziran sonuçlarına gönderme yaparak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "17 yıllık tiyatro perdesinin kapandığını" söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Görevden almanız gereken kişinin damadınız olduğunu herkes görüyor siz de görün. Bakalım gençler anlayacak mı? Yerde grafit var sayın Erdoğan. Damat enflasyonda hedefi tutturduk diyor. Kıyamet kopsa dengeleniyoruz diyecek. Damada göre her şey 3.6 röntgen. Her şey ne çok iyi ne de felaket. Aralık ve Haziran’da enflasyonu düşürmüş memur ve emeklilere zam döneminde pat diye enflasyon düştü. Tezgâha bakar mısınız? Emekliye zam yapmamak için suyu kaynağından kestiler. Çarşı Pazar gerçek enflasyonu biliyor. Kağıt üzerinde düşürdükleri enflasyon markette, pazarda bir türlü düşmüyor. 1300 lira maaş alan emekliye 65 lira ile 70 lira zam yapıyorlar. Anladık insafınız yok da utanmanız da mı yok?" dedi.