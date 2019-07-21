Akşener: Erdoğan asla normalleştirmez

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 'Erdoğan partisinin içinde, dışında, muhalefet kanadında yapılan tartışmaları izler ama asla geçit vermez. Asla normalleştirmez. Dilini yumuşatmaz' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan partisinin içinde, dışında, muhalefet kanadında yapılan tartışmaları izler ama asla geçit vermez. Asla normalleştirmez. Dilini yumuşatmaz" diyen Akşener, "Biz de 24 Haziran'dan beri Anayasa taslağı üzerinde çalışıyoruz. Parlamenter Demokratik Sistem'in arkasında duruyoruz. Türkiye nereye doğru evrilecek, bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Tartışmalar giderek büyüyecektir. Erdoğan rejimi tartışmayla devam edecektir. Konsensüs olmaz. Parlamenter sistemi güçlendirerek yola devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.

YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

Akşener, "Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracaklarını öğrendiğimiz partilerine olumlu bakıyorum. Ama şimdi esas mesele AKP'nin seçmen kitlesinin tanıdığı kitleler olarak, pergelini konulacağı yer AKP'dir... Tekçilikten kurtulmamız lazım. Seçenek oluşturulması lazım. İYİ Parti açısından AKP seçmenine ulaşmakta zorluklarımız var. Tayyip Bey'e inanılmaz bir öfke mevcut. Oradan kopacak insanların seçmen olarak Babacan'a, Gül'e, Davutoğlu'na kulak kabartmaları daha çok mümkün. Seçmeni AKP' den koparacaktır. Ekonominin sarstığı, AKP seçmeni bizlerden önce onların sesini duyar. Bu da normal. Onların işi kolay, alanı biz temizledik. Alanı, kaktüsleri, çalıları biz temizledik. Bu arkadaşlarımızın bizim çıktığımız zamanla şimdiki arasında çok büyük fark var" diye konuştu.