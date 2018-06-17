Akşener Bursa'da konuştu: İyi Parti olmasaydı...

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, bugün Bursa'da gerçekleştirdiği mitingde, “İyi Parti kurulmasaydı, Erdoğan’ın birinci turda kaç puanla seçildiğini konuşacaktık” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, bugün Bursa'da gerçekleştirdiği mitingde, İyi Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday çıkarması sayesinde önemli sorunların tartışılabildiğini, aksi takdirde sadece "Erdoğan'ın birinci turda kaç puanla seçildiğinin konuşulacağını" iddia etti.

Miting kürsüsünden hükümete "Madem her şey iyi niye seçime gidiyoruz? Madem kötü niye seni seçelim?" sorusunu yönelten Akşener, "Son 1 haftadır sanki seçime değil, savaşa gidiyormuşuz gibi davranıyorlar. Biz sadece bir seçime gidiyoruz" diye konuştu.

Meral Akşener'in konuşmasının satır başları şu şekilde:

- İyi Parti kurulmasaydı, bugün bu seçimde Cumhurbaşkanlığı için neyi konuşuyor olacaktık? Sayın Erdoğan’ın birinci turda kaç puanla seçildiğini konuşacaktık. Bizim sayemizde Sayın Erdoğan bile millete proje anlatmaya başladı.

- 16 yıldır toplam 2 katrilyon dolar para girdi devletin kasasına. Bunun karşılığında devlet eliyle yapılan sadece bölünmüş yollar. Türkiye bütün projelerini yandaş müteahhite yaptırdı. Yandaşlar zengin edildi. Büyük projeleri devlet yapmalıydı.

'HER YIL 50 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ'

- Biz sadece üretim ekonomisini, hem tarımda, hem sanayide en öne koyacağımıza söz veriyoruz. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız, herkese iş imkanı sağlayacağız. Gençlerimize ya iş vereceğiz, ya maaş bağlayacağız.

- Herkes vatanında mutlu, herkes vatanında özgürdür. İlk iş olarak Suriye ile olan ilişkileri düzelteceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine geri göndereceğiz. Emevi Camiisi'nde namaz kılınamadı ama biz seneye Ramazan Ayı’nda, Suriye’de kardeşlerimizle iftar yapacağız. Suriyelilere 150 milyar TL para harcadı bunu kaynak olarak koyalım cebe.

'TRT'Yİ SATACAĞIM DEDİM'

- TRT’yi satacağım dedim. Sizin cebinizden her yıl 2,5 milyar TL çıkıyor. Ahmaklar para kazanıyor sizin üstünüzden. Onu da atın cebinize.

- Sayın Binali Yıldırım, bana birden bağırmaya başladı ‘TİKA’yı satacak’ diye. Satmayacağız, ama inceledik. TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6,5 milyar dolarını halk veriyor. Bunları nereye harcadılar diye baktığımızda faturası yok.

- Seçime gidiyoruz. Son 1 haftadır sanki seçime değil, savaşa gidiyormuşuz gibi davranıyorlar. Biz sadece bir seçime gidiyoruz.

