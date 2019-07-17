İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Bu yol yol değil Sayın Erdoğan. Merkez Bankası’na yalnızca sizin ve damadınızın inandığı düşünceyle emir vermeye devam ederseniz bu iş daha iyiye gitmez' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dövizi ve faizi düşüreceğiz diyorlar, ama düşmesin diye her şeyi yapıyorlar. Biraz düşecek gibi oluyor damat bir sunum yapıyor göstergeler füze gibi çıkıyor. Bu iş bilmezliğin sonucunda Türkiye 400 puanlık risk pirimiyle yatırım olarak en riskli dördüncü ülke oldu" diyen Akşener, "Bu yol yol değil Sayın Erdoğan. Merkez Bankası’na yalnızca sizin ve damadınızın inandığı düşünceyle emir vermeye devam ederseniz bu iş daha iyiye gitmez" ifadesini kullandı.

İYİP sonrası oluşan yeni siyasi denklemde artık rahatın bozulduğunu belirten Akşener, "Artık her siyasi parti kendine çeki düzen vermek zorunda" dedi.