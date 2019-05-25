iYİP Genel Başkanı Akşener, 'Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış. Kaybedeceklerini düşünmemişler. Onun getirdiği hızlı bir talimatla seçim tekrarı sonucu' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nİn gerekçeli kararına yönelik, "Biz gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. Temel şey oy çalındığıydı. YSK'nin talimatla bu işi onaylayan hakimlerin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış" dedi.

Akşener, partisince Ankara'da bir otelde düzenlenen iftara katıldı. Burada partililere hitap eden Akşener, YSK'nin gerekçeli kararı hatırlatılan Akşener, "Biz, gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. Sayın Erdoğan talimat vermiş, YSK yerine getirmiş. Bunu gördük. Bir gerekçeye rastlayamadık. Temel şey oy çalındığıydı. YSK'nin talimatla bu işi onaylayan hakimlerin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış. Kaybedeceklerini düşünmemişler. Onun getirdiği hızlı bir talimatla seçim tekrarı sonucu" ifadesini kullandı.