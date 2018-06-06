Akşener: Abdullah Gül'ün adaylığına HDP'nin de razı olduğunu söylediler

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'Abdullah Gül'ün adaylığını isteyen çok garip bir grup varmış. Bunlar Gül'ü çatı aday olarak istediler. HDP'nin de razı olduğunu söylediler. Burayı ben bozdum' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Bizim seçmen havuzumuz, yani MHP'nin hitap ettiği milliyetçi muhafazakar kitle. İç Anadolu'da inanılmaz şaşırtıcı sonuçlarımız var bizim. Mesela Adana'da ve Hatay'da şaşırtıcı bir ilgi vardı. Çok mutluyum. Buralar daha farklı siyasi tercihlerde bulunan şehirlerimiz ama ilgi çok güzeldi. Çankırı, Kırıkkale... Her şehirden milletvekili çıkaracağız" diyen Akşener, "Sayın Erdoğan korkuyor benden. Siz korktuğunuzu dikkate alır mısınız? Kendisi ne zaman beni dikkate alacak? 2. tura kaldığımda. Zaten sayın Erdoğan CHP'den oy istemiyor. Orayı şeytanlaştırarak yüzde 65'lik sağın her renginden oy almaya çalışıyor. Göreceksiniz, ikinci tura ben kalacağım. Bunu hem anketler, hem sağ seçmen söylüyor" ifadelerini kullandı.

"Abdullah Gül'ün adaylığını isteyen çok garip bir grup varmış. Bunlar Gül'ü çatı aday olarak istediler. HDP'nin de razı olduğunu söylediler. Burayı ben bozdum" diyen Akşener, "Sonuç itibarıyla Kürtlerden bana oy gelmeyeceği söylendi. Kürtlerin hiç oy vermeyeceğini dillendiren HDP'li Sırrı Süreyya Önder. Sonra da ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi söyledi. Bu çok manidar" iddiasında bulundu.