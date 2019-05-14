Akşener: 6 Mayıs ikinci bir 28 Şubat darbesidir, anayasa askıya alındı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin, 'Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi ikinci bir 28 Şubat darbesidir' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"6 Mayıs 2019 günü aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi ikinci bir 28 Şubat darbesidir" diyen Akşener, "28 Şubat’ta Sayın Erdoğan Belediye Başkanlığından uzaklaştırıldı. Bugün aynısını 6 Mayıs'ta yaptılar. Bugün aynı hukuksuzluğa karşı Sayın İmamoğlu'nun yanında olacağız. Sayın Erdoğan, Kenan Evren'i bile geride bırakıp sandığı devirdi. Parti devleti rejimine dönüş yapıldı, anayasa askıya alındı. Demokrasiden otokrasiye dönüş sürecinde millet çaresiz değildir" ifadesini kullandı.