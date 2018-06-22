Akşener: 500 lira verip AKP'ye mühür basılı zarfı veriyorlar, boş zarfı istiyorlar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'AK Partili insanlar gelmişler, ellerinde AK Parti’ye basılmış mühürlü bir pusulayla demişler ki ‘Bunu at sandığa boşunu da getir. 500 lira para.’ Yıllardır yapılır bu' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, AKP'nin seçim hilesine ilişkin bir iddiayı gündeme getirdi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, "Bugün bir kadın arkadaşım geldi. İl yönetim kurulu üyesi. AK Partili insanlar gelmişler, ellerinde AK Parti’ye basılmış mühürlü bir pusulayla demişler ki ‘Bunu at sandığa boşunu da getir. 500 lira para.’ Yıllardır yapılır bu. ‘Benim partili olduğumu anlayınca hemen jet hızıyla gittiler’ dedi. Kayıt falan yapamamış" diyen Akşener, "Bunu engellemeye çalışacağız şimdi. Sandık korunmasına ilişkin Millet İttifakı olarak ayrı bir komisyonumuz var bizim, her partinin de ayrı. Biz 16 Nisan’da sandıkları koruduk aslında, Bu dayanışma sebebiyle. Biz YSK’yı hesaplayamamıştık. Şimdi YSK’yı da öğrendik. Şimdi Muharrem bey sandalye koymayı söyleyince ‘ladies first’ (önce bayanlar) denilir ama bu sefet ‘man first’ olabilir" ifadelerini kullandı.